Furto alla farmacia Sant'Agata

Nella notte tra ieri, lunedì 18, e oggi, martedì 19 novembre, attorno alle 3.30/4, dei malviventi hanno fatto irruzione nella farmacia Sant'Agata di Casnate con Bernate, in piazza don Angelo Monti.

Il colpo

I ladri hanno sfondato la vetrata della farmacia e, dopo aver fatto irruzione, hanno divelto la cassa automatica per cercare di prendere i soldi che si trovavano all'interno. Per farlo, hanno trasportato l'oggetto nel giardino antistante la chiesa, dov'è stato ritrovato dai proprietari dell'attività.

Una refurtiva mancata

Il ritrovamento della cassa automatica, ancora chiusa, fa pensare che i ladri non siano riusciti a ottenere ciò che volevano, cioè i contanti. I malviventi, infatti, non hanno toccato altro oltre alla cassa. Farmaci e prodotti sono rimasti, in ordine, sugli scaffali.

Forze dell'ordine al lavoro

I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno fatto i primi sopralluoghi mentre nella mattinata di oggi è arrivata anche la Polizia scientifica per cercare di trovare qualche indicazione per le indagini.