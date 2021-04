Furto all’Esselunga di Lipomo: 42enne fermato con prodotti di elettronica.

Furto all’Esselunga di Lipomo: 42enne fermato per delle cuffie wireless

Intervento dei Carabinieri di Como nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 aprile 2021, quando i militari della sezione radiomobile del Norm hanno arrestato un italiano di 42 anni con precedenti, per un furto in un negozio. L’uomo infatti è stato sorpreso in possesso di beni di elettronica del valore di 450 euro, in particolare delle cuffie wireless, asportati poco prima dagli scaffali dell’Esselunga di Lipomo.

I militari giunti sul posto, dopo la perquisizione, hanno rinvenuto la merce contestualmente resa al negozio. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per stamattina.