Furto all’Iper, tre arresti

Nella mattinata del 25 febbraio 2026 i Carabinieri delle Stazioni di Fino Mornasco e di Lurate Caccivio hanno arrestato tre persone per furto aggravato in concorso. Si tratta di un 46enne residente a San Marzano sul Sarno, un 44enne di Nocera Inferiore e un 67enne di Napoli. L’episodio era avvenuto all’Iper di Grandate.

Il furto

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i tre hanno sottratto dagli scaffali del centro commerciale Iper di Grandate due felpe, cinque t-shirt, una targa in legno e un paio di occhiali, per un valore complessivo di 544,80 euro.

L’intervento

Il tempestivo intervento e le immediate ricerche dei militari hanno consentito di intercettare e fermare i sospettati nel territorio comunale di Grandate, mentre si allontanavano a bordo di una Peugeot 3008. Il successivo controllo del veicolo ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, restituita al legittimo proprietario.

L’arresto

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Tenenza di Mariano Comense, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.