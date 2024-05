Furto con scasso alla pizzeria Hpg di Grandate: via con il comparto elettrodomestici

Furto con scasso in quel di Grandate, ma questa volta non è una qualsiasi abitazione privata la vittima dell’irruzione, bensì la pizzeria d’asporto Hpg di via Roma.

La ricostruzione

Il furto è avvenuto tra domenica 5 e lunedì 6 maggio, dopo che la pizzeria aveva chiuso i battenti in seguito a una consueta serata di lavoro domenicale e la riapertura del lunedì mattina per preparare gli impasti. Proprio lunedì mattina il titolare del locale si è trovato di fronte alla propria porta d’ingresso, questa volta un po’ diversa dal solito perché il vetro risultava danneggiato: era stata forzata.

I ladri non hanno però trovato alcun bottino in denaro (la cassa del locale era vuota al momento della loro incursione), bensì si sono accaparrati una refurtiva che potrebbe rinnovare il comparto elettrodomestici di una casa: un monopattino elettrico usato per le consegne del locale, l’affettatrice, il microonde e la planetaria.