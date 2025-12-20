Furto ed evasione dagli arresti domiciliari, denunciato un 21enne

Nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di nazionalità marocchina.

Giovane ritenuto responsabile di un furto

Il giovane, già noto alle Forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari a Cantù, ritenuto responsabile di un furto avvenuto nella notte dello scorso 9 dicembre a Capiago Intimiano, ai danni di una giovane donna di 22 anni. Le successive indagini, supportate dall’analisi di riprese video, hanno permesso di accertare che il giovane, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto dal 0 ottobre 2025, si era introdotto nel cortile dell’abitazione della vittima e aveva asportato diversi oggetti, tra cui una bicicletta da corsa del valore di circa 2.500 euro.

Denunciato il 21enne

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno recuperato oltre al velocipede, altra refurtiva e indumenti compatibili con quelli indossati dall’autore nell’occasione del furto. L’episodio conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto dei reati predatori.