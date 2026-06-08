Nella serata del 7 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como nei confronti di un 48enne residente a Grandate.
Furto in abitazione, arrestato e trasferito in carcere un 48enne
Il provvedimento restrittivo è stato emesso per l’espiazione della pena definitiva di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, conseguente a una condanna per furto in abitazione, commesso nel comune di Lurate Caccivio il 10 marzo 2020.
L’arresto
L’arrestato è stato quindi associato presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como.