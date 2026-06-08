L'arresto

Furto in abitazione, arrestato e trasferito in carcere un 48enne

L'uomo dovrà scontare una condanna definitiva di 1 anno e 9 mesi al Bassone di Como

Furto in abitazione, arrestato e trasferito in carcere un 48enne

Lurate Caccivio · 08/06/2026 alle 15:59

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Nella serata del 7 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como nei confronti di un 48enne residente a Grandate.

Furto in abitazione, arrestato e trasferito in carcere un 48enne

Il provvedimento restrittivo è stato emesso per l’espiazione della pena definitiva di 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, conseguente a una condanna per furto in abitazione, commesso nel comune di Lurate Caccivio il 10 marzo 2020.

L’arresto

L’arrestato è stato quindi associato presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como.

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