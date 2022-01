Refurtiva restituita alla vittima

Fondamentale la tempestiva chiamata della vittima che ha segnalato ai Carabinieri l'auto con la quale i ladri si erano allontanati.

Nel corso della nottata di venerdì 28 gennaio, è giunta alla Centrale Operativa del Comando di Como, una segnalazione di furto in abitazione nel comune di Caslino d’Erba.

Furto in casa a Caslino d'Erba: arrestati i tre ladri

La vittima, ha prontamente segnalato il modello di auto utilizzato dai ladri, una Citroen di colore scuro, orientando le ricerche delle pattuglie. Poco più tardi, i militari della Stazione Carabinieri di Erba, lungo la SP Arosio-Canzo, all’altezza del Comune di Ponte Lambro, hanno rintracciato e fermato una Citroen C3, con a bordo tre soggetti di nazionalità italiana (due dei quali noti per i precedenti penali, anche contro il patrimonio): dalla perquisizione veicolare, è stato possibile rinvenire (e poi restituire ai legittimi proprietari), la refurtiva, per circa mille euro di valore.

Trattenuti in camera di sicurezza, stamattina saranno accompagnati in aula per il giudizio con rito direttissimo, verrà poi valutata la posizione e l’eventuale colpevolezza, in merito ai reati contestati, di furto in abitazione e porto di arnesi atti allo scasso, fermo restando la presunzione di non colpevolezza degli arrestati.