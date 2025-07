Furto in casa di una famiglia: rubate le bici dei bimbi

L'episodio

Il furto si è consumato in un'abitazione in val Mulini, nel Comune di Colverde.

A Colverde è avvenuto un furto all'interno di una proprietà privata: rubate le bici di due bambini.

Rubate le bici dei figli piccoli

Nello scorso week-end, tra la mattina di sabato 12 e quella di domenica 13 luglio, qualcuno si è addentrato all'interno di una proprietà privata in val Mulini, portando via due biciclette. "Siamo stati fuori durante il fine settimana - dichiara Miriam, proprietaria della casa e mamma di tre bimbi - e qualcuno è entrato per rubarle. Ce n'erano tre - una per ogni figlio - e ne hanno prese due, le più nuove". Vengono forniti maggiori dettagli sui mezzi: "Erano entrambe delle mountain bike: una nera e grigia con delle strisce giallo fluo, mentre l'altra era blu con i cornetti del manubrio azzurro fluo".

Denunciato il furto ai Carabinieri

"Da quanto siamo tornati abbiamo fatto diversi giri nelle zone per cercarle - prosegue Miriam - Penso che siano stati dei ragazzini ad averle prese, perchè in giardino non è stato toccato nient’altro, se non due sdrai ribaltati. Abitiamo in una zona verde, vicino a un parco, in una strada a vicolo cieco. Siamo qui da diverso tempo e non ci eravamo mai preoccupati di eventuali episodi di questo tipo". Fatta anche la denuncia alle autorità: "Ci siamo rivolti ai Carabinieri per la scomparsa delle biciclette, siamo in attesa di eventuali risvolti".

"Era un regalo di natale"

Esprime ulteriore amarezza per l'episodio mamma Miriam: "Una era la bicicletta che usavo da giovane, era ancora in ottime condizioni. L'altra era un regalo di Natale. Mio figlio aveva aspettato fino a maggio per poterla utilizzare. Aveva cominciato a uscire con l'arrivo del caldo. Ci sono rimasti molto male. Però pazienza, speriamo di ritrovarle. Altrimenti le ricompreremo".