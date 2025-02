Furto in farmacia: denunciato un 20enne

Furto alla farmacia di via Borghi a Cermenate: denunciato un 20enne.

Il 21 febbraio 2025, i Carabinieri della Stazione di Cermenate a conclusione di una approfondita attività investigativa hanno denunciato all’A.G. di Como un 20enne marocchino per furto. I fatti risalgono allo scorso 21 gennaio, quando la titolare della farmacia comunale di via Borghi aveva sporto denuncia alla medesima stazione dei Carabinieri a seguito di un furto subito nella notte.

Il furto in farmacia

Erano stati proprio gli stessi Carabinieri di Cermenate che durante la pattuglia di quella notte, avevano risposto, su input della Centrale Operativa, alla chiamata automatica giunta al 112 dal sistema d’allarme, con la quale veniva segnalava l’intrusione nella farmacia di via Borghi. Giunti sul posto i Carabinieri avevano constatato che i malviventi avevano sfondato la vetrata di ingresso con un tombino in ghisa. Una volta all'interno dalla farmacia erano stati sottratti un telefono cellulare e la somma di 250 euro di fondo cassa.

Le indagini

Le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza sono risultate fondamentali per il proseguo delle indagini. I frames ritraenti i volti dei malviventi sono stati inseriti in un sofisticato software di riconoscimento in possesso all’Arma di Carabinieri disponibile presso l’Aliquota Operativa della Compagnia di Cantù.

Il tatuaggio sulla mano

Visionando le immagini, tra i vari dettagli, i militari hanno rilevato anche un dettaglio: un piccolissimo tatuaggio impresso sulla mano di uno dei tre malviventi, segno distintivo per nulla trascurabile.

L'identificazione del 20enne

Il “mach” restituito dal sistema, ha permesso l’identificazione di uno dei responsabili, un cittadino marocchino 20enne, attualmente in carcere, arrestato dai Carabinieri in altra località, sempre per un furto con identiche modalità.

La denuncia dei Carabinieri che ha colpito lo straniero, andrà ora ad aggravare la sua posizione, dovendo rispondere di un ennesimo furto.