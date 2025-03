Furto in palestra: rubati 50 euro a una ragazzina

Rubano dei soldi nello spogliatoio di una palestra dal portafoglio di una ragazzina, un genitore denuncia l’accaduto sui social, interviene il sindaco ricordando la presenza delle telecamere e i soldi vengono restituiti: si può riassumere così quanto accaduto nella serata di mercoledì 5 marzo 2025 alla palestra di Capiago Intimiano.

A confermare l’accaduto era stato nella mattinata di ieri, giovedì 6 marzo 2025, Patrizio Passeri, presidente della Polisportivasenna:

"Sono stati rubati 50 euro dalla giacca di una nostra giocatrice di volley Under 13 lasciata negli spogliatoi mentre si stava allenando in palestra a Capiago. Manderò una lettera al sindaco per chiedere maggior sicurezza per le ragazze consigliando di mettere delle telecamere e dirò alle ragazze di non lasciare nulla di valore negli spogliatoi, che non si possono chiudere perché in contemporanea si allena anche la squadra di calcio di un’altra società. Resta comunque l’amarezza per quanto accaduto".