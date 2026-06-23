L'uomo e la donna, entrambi 46enni, sono accusati di aver rubato due casse automatiche contenenti un totale di 12mila euro

Sono ritenuti responsabili di un furto in un’attività commerciale di Grandate, dove lo scorso 15 giugno sono state rubate due casse automatiche “Cash matic” contenenti complessivamente 12mila euro.

Furto in un negozio di Grandate, denunciata una coppia

Si tratta di un uomo e una donna di 46 anni residenti a Cascina Rizzardi, che nella giornata di domenica sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco.

L’attività investigativa ha avuto origine dalla denuncia presentata dal titolare di un esercizio commerciale di Grandate, ove nella notte del 15 giugno si è verificato il furto, mediante effrazione della porta d’ingresso, di due casse automatiche “Cash matic”, contenenti complessivamente circa 12.000 euro.

Dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, corroborata dai successivi accertamenti, è stato possibile individuare il veicolo utilizzato per la commessione del reato e, quindi, risalire ai presunti autori.

Le perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni domiciliari nei loro confronti, sono stati sequestrati un piede di porco verosimilmente utilizzato per lo scasso, capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli indossati durante il furto, un carrello utilizzato per il trasporto delle casse automatiche, successivamente recuperate, danneggiate e prive del contenuto, nonché del denaro contante, ritenuto parte della refurtiva.