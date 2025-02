Furto in un supermercato a Como, denunciato un 19enne

Denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 19enne di Villa Guardia, cittadino italiano di origini albanesi, con precedenti penali per rapina.

Furto aggravato

La Polizia di Stato di Como, nella mattina di ieri, mercoledì 26 febbraio, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 19enne. Lo stesso è stato sanzionato amministrativamente con l’Avviso Orale del questore e il Foglio di Via Obbligatorio da Como valido per un anno. La volante è intervenuta presso un supermercato di via Magenta a Como, in quanto era stato segnalato un furto di merce ad opera di tre giovani, poi fuggiti. I poliziotti, una volta arrivati sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e le descrizioni dettagliate dell’abbigliamento indossato dai tre ragazzi, che sono immediatamente servite alle altre volanti presenti in zona per effettuare le ricerche dei responsabili.

Tre i fuggitivi, tra cui il 19enne

La guardia di sicurezza ha raccontato che pochi istanti prima, aveva notato entrare nel supermercato i tre giovani ragazzi e con velocità impossessarsi di merce esposta occultandola nei giubbotti e oltrepassare, quindi, le casse senza pagare. I poliziotti dopo una breve perlustrazione delle vie limitrofe, hanno rintracciato tre giovani che corrispondevano esattamente alle descrizioni acquisite in precedenza, procedendo al controllo di un 20enne tunisino, un italiano di 21 anni di Como e il 19enne di origini albanesi. Da quanto accertato, il solo 19enne è stato trovato in possesso di merce riconducibile al supermercato - alimenti in genere - e quindi è stato portato in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti e, sulla base delle dinamiche fin lì accertate è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Oltre alla denuncia il giovane è stato sanzionato amministrativamente con l’Avviso Orale del Questore e il Foglio di Via Obbligatorio da Como della durata di un anno. A suo carico sono in corso di valutazione da parte degli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine ulteriori provvedimenti amministrativi.