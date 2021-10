Furto nella casa del parroco: rubati i soldi delle offerte

Tutto in pochi minuti

"Si sono portati via la cassetta dei soldi, con dentro 200 euro di offerte in moneta".

Furto nella casa del parroco alla Parrocchia San Paolo Apostolo di Sagnino. L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 22 ottobre 2021, intorno alle 13.

Furto nella casa del parroco a Sagnino: rubati i soldi delle offerte

"Io mi trovavo coi volontari del Centro diurno per minori, era l'ora di pranzo, intorno alle 13.15. Uno dei miei volontari è salito in casa, al piano superiore della parrocchia, e non ha notato nulla di strano. Cinque minuti dopo sono salito anche io ed era stato messo tutto a soqquadro", ci ha spiegato, ancora visibilmente arrabbiato, don Fabio Melucci.

Il malvivente ha agito in soli cinque minuti. Il lasso di tempo in cui lo studio del parroco è rimasto vuoto. "Si sono portati via la cassetta dei soldi, con dentro 200 euro di offerte in moneta. Mi sono subito messo sulle tracce del ladro, ma penso sia riuscito a nascondersi da qualche parte. Sono arrabbiato perché erano i soldi della comunità, quelli dei miei ragazzi. Un episodio del genere non era mai successo". Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Como, che hanno raccolto la denuncia di don Fabio, nella speranze di riuscire a rintracciare l'autore del furto.

Arianna Sironi