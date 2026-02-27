Aveva preso la merce e aveva tolto l’antitaccheggio per rubarla. Il suo tentativo di furto è stato però vano. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio, all’Iper di Grandate.

Furto sventato al supermercato: arrestato un 38enne

I Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile hanno arrestato un 38enne residente a Limbiate, ritenuto responsabile di furto aggravato. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno dell’ipermercato, si è impossessato furtivamente di merce di vario genere, per un valore complessivo di circa 300 euro. Per eludere i controlli e superare le casse senza essere scoperto, ha rimosso con forza i dispositivi antitaccheggio applicati ai prodotti. L’immediata azione del personale addetto di sicurezza e dei Carabinieri prontamente intervenuti ha consentito di bloccare sul posto il responsabile del furto e recuperare la refurtiva, contestualmente restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato trasferito nella camera di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna nel Tribunale di Como.