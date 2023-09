Uggiate Trevano e Ronago saranno un solo Comune: vince la fusione

Passa la fusione: Uggiate Trevano e Ronago saranno un unico Comune.

Quale nome per il futuro Comune?

I ronaghesi hanno scelto, il nuovo Comune si chiamarà Uggiate con Ronago. A uggiate si stanno conteggiando le ultime schede per decretare il nome del nuovo Comune unico ma, a quanto pare, anche gli uggiatesi hanno optato per Uggiate con Ronago. Manca giusto l'ufficialità

Vince la fusione

Spoglio completato, Ronago e Uggiate Trevano diventeranno un Comune unico. A Ronago ha trionfato il "sì" per 362 voti favorevoli e 301 contrari. A Uggiate Trevano, invece, 855 aventi diritto hanno votato "sì" e in 729 "no".

"Il Comune unico è un'opportunità per il futuro e il territorio". E' in questi termini che il sindaco di Ronago Agostino Grisoni Si è espresso circa il risultato del referendum.

Lo spoglio in diretta

Chiuso il seggio 1 a Uggiate Trevano: 293 "si" e "231 "no".

A Ronago vince il "sì", dato definitivo: 362 voti per il "sì" e 301 per il "no".

Uggiate Trevano: al seggio 2 abbiamo 326 voti per il "sì" e 292 per il "no".

Al seggio 2 (Ronago) siamo 136 voti per il "sì" e 121 per il "no". La tendenza è ormai chiara e sì profila la vittoria della fusione, almeno per quanto riguarda il piccolo paese al confine con la Svizzera.

Mancano 50 schede alla fine per quanto riguarda Ronago.

A Ronago il seggio 1 ha ultimato il conteggio: vince il "sì" per 189 su 158. Al seggio 2, invece, è testa a testa.

A mezz'ora dalla chiusura dei seggi, a Ronago, il sì è a quota 170 e il no a 150.

E'iniziato da qualche minuto lo spoglio e già si inizia a intravedere una prima tendenza. A Ronago abbiamo 60 schede per il sì e 45 per il no. A Uggiate Trevano, nella sezione tre, abbiamo 235 si e 206 no.

I dati definitivi sull'affluenza

Seggi chiusi e quorum superato: ecco i risultati definitivi. A Uggiate Trevano i votanti sono stati 1.590 pari al 33,34%. A Ronago, invece, 669... pari al 40,40%. E proprio in questo minuti è iniziato lo spoglio.

Fusione un po' più vicina

Gente, tanta gente nella giornata odierna, domenica 10 settembre, per votare al referendum e dire "sì" o "no" alla fusione tra Uggiate Trevano e Ronago. Alle 19, a Ronago, i votanti erano 525, pari al 31,7%. A Uggiate, invece, 1.255, pari al 26,3%. Un numero in crescita, dato che alle 20.30 sono poi saliti a 1.432. Il quorum è stato raggiunto alle 17 a Ronago e un'ora più tardi a Uggiate. I seggi rimarranno aperti sino alle 23, poi lo spoglio.