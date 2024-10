Gabriele è d'oro ai Campionati nazionali di atletica

Gabriele Bezzi è «d’oro» ai campionati nazionali di atletica: nuova impresa per il 17enne di Albavilla, che ha preso parte ai campionati nazionali di Sulmona sabato e domenica scorsi, dedicati alla categoria Allievi dai 15 ai 17 anni, con la maglia dell’Atletica Lecco - Colombo Costruzioni e ha ottenuto il primo gradino del podio.

Pratica sport da quando aveva sei anni

Un talento coltivato con grande impegno e sacrificio da quando Gabriele aveva soli 6 anni, quando ha cominciato a praticare atletica seguendo le orme della mamma, Alessandra Arcuri, già campionessa della stessa disciplina.

Già lo scorso luglio Gabriele aveva compiuto una vera e propria impresa sportiva aggiudicandosi la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti a Molfetta. Continua dunque l’inarrestabile percorso di successi dell’atleta.

«E’ stato davvero contentissimo del risultato: la squadra partiva già avvantaggiata ma lui al terzo cambio ha recuperato due posizioni trainando il team alla vittoria - racconta con orgoglio la mamma Alessandra - La competizione era di categoria Allievi: da gennaio Gabriele passerà agli Juniores, sarà un impegno ulteriore ma lui è contento e molto appassionato della disciplina».

Risultati come questi arrivano con il talento, ma anche con tanto impegno e tanti sacrifici: Gabriele si allena tutti i giorni per circa un’ora e mezza a Mandello del Lario, una volta a settimana al Bione di Lecco; frequenta il quarto anno del Liceo Scientifico.

«Non è sempre facile conciliare gli studi con lo sport - prosegue la mamma - Ma sono contenta che abbia seguito il mio percorso: una scelta che ha preso da solo quando ha scoperto una passione, che se vuole portare avanti a questi livelli, richiede sacrifici. Purché per lui sia sempre un gioco e non uno stress. Ma lo sport è sicuramente anche una scuola di vita: insegna a reagire, a organizzarsi».

Non solo sport praticato: Gabriele ha seguito con grande passione i giochi olimpici di quest’estate, tifando per i suoi idoli Marcell Jacobs e Noah Lyles.

I prossimi obbiettivi? Le gare indoor, al via il prossimo gennaio. «Dovrà affrontare allenamenti ancora più intensivi - spiega la mamma - sarà un impegno ma sono pronta a sostenere e supportare i ragazzi».