Gallarate, incendio in un’azienda di materie plastiche

Intorno alle 13.30 si è scatenato un incendio in una ditta di Gallarate, in provincia di Varese: una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è stagliata nel cielo.

Gallarate, incendio in una ditta

Come riporta PrimaSaronno.it, sono intervenuti i Vigili del Fuoco delle sedi di Busto Arsizio, Somma Lombardo e Varese, dopo l’allarme incendio scattato in una ditta di Gallarate, in via San Giorgio, che lavora materie plastiche. Nei cieli si è alzata una colonna di denso fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Sul posto due autobotti, due autopompe e un’autoscala. Ignote ancora le cause dell’incendio.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme scaturite all’interno della Tekniplex Gallazzi di Gallarate e insieme alla Protezione Civile invitano alla calma. Si precisa che da parte dei vigili del fuoco non è stata data alcuna prescrizione e la situazione ambientale è costantemente monitorata dai tecnici dell’ARPA intervenuti in posto. QUI I DETTAGLI