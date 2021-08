Una gara di velocità tra auto. Peccato che il teatro dell'accaduto non fosse l'autodromo di Monza ma il paese di Valmorea.

"Gara di velocità in contromano, così si mette in pericolo la vita delle persone"

Tutto è avvenuto intorno alle 19.35 di lunedì 9 agosto 2021, in via Manzoni, sotto gli occhi di alcuni increduli automobilisti. Tra loro c'era Roberto Macaluso che ha raccontato quanto ha visto in quei pochi secondi che avrebbero potuto costare cari.

"Io arrivavo da via Roma, stavo rientrando a casa dopo essere stato alla casetta dell'acqua. Tutto è successo veramente in un attimo. Ho visto due auto, molto potenti, forse truccate, avevano assetti ribassati ed alettoni, mi sembravano due Mercedes "Classe a". Sono passate davanti alla rotonda delle Poste, prendendola in contromano. Viaggiavano ad alta velocità, una dietro l'altra, in un tratto dove ci sono delle case e prima di una curva. Un motociclista ha dovuto scansarsi per non essere investito. Io e un altro automobilista dai finestrini, sconsolati, abbiamo commentato la scena. Purtroppo non siamo riusciti a prendere le targhe".

L'indomani Macaluso ha avvertito i Carabinieri dell'accaduto e il sindaco Lucio Marco Leonardo Tarzi che a sua volta ha allertato la vigilanza intercomunale. La speranza è che si possa far luce sull'episodio, magari con l'aiuto delle telecamere installate sul territorio comunale. "Questa non è una bravata - ha continuato, sempre con grande amarezza - . Avrebbe potuto esserci un ragazzino in bicicletta. Sicuramente un incidente avrebbe portato a qualcosa di grave. Queste persone mettono in pericolo, più o meno consapevolmente, la vita degli altri e forse anche la propria".

(Foto Pixabay)