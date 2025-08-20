L'intervento

Ad avvisare i soccorsi alcuni cittadini, attirati dai miagolii.

Gattino incastrato in un'intercapedine: salvato dai Vigili del fuoco,

Gattino salvato

Oggi, mercoledì 20 agosto, intorno alle 11.45, intervento di soccorso tecnico urgente al centro commerciale Bennet di via Ratti a Montano Lucino dove un piccolo gattino è rimasto incastrato in un’intercapedine tra le mura esterne dell’edificio. La chiamata di soccorso è giunta da alcuni passanti che hanno udito dei miagolii provenire da una zona poco accessibile dell’area esterna della struttura.

Intervento dei Vigili del fuoco

La sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Como ha pertanto inviato la squadra di prima partenza, che ha operato con attenzione e rapidità per individuare l'esatta posizione del cucciolo e procedere al recupero.

Dopo circa mezz'ora di intervento, il gattino è stato estratto sano e salvo tra gli applausi dei presenti.

Un lieto fine per una vicenda che ha richiamato l’attenzione di clienti e dipendenti, dimostrando grande sensibilità non solo dei soccorritori.