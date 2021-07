Gazebo della discordia, polemica tra Lega e Comune

Gazebo della discordia a Casnate con Bernate: polemica del gruppo Lega nei confronti del Comune.

Gazebo spostato per posteggi già occupati

I leghisti, nei giorni scorsi, avevano ricevuto autorizzazione dal Comune per l'occupazione di due stalli di sosta, come da richiesta presentata appositamente. Nella mattinata odierna, però, arrivati sul posto, in piazza Don Angelo Monti, gli organizzatori del gazebo hanno trovato già occupato lo spazio concesso. Da qui la lamentela, facendo presente che il Comune avrebbe dovuto garantire la fruibilità dei parcheggi interessati, ad esempio transennandoli.

Leghisti in piazza per tutta la mattina

Trovati gli spazi occupati, i leghisti si sono spostati su altri due stalli di sosta, occupandoli con due mezzi per poter allestire il gazebo. Resteranno in piazza sino alle 13 e domenica prossima saranno operativi a Senna Comasco, in via Roma.