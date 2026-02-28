Gazebo di Ultima Legione stigmatizzato dall’Amministrazione comunale

Gazebo di Ultima Legione in centro a Olgiate Comasco.

Gazebo di Ultima Legione

Dalla mattinata di oggi, sabato 28 febbraio, e per tutto il pomeriggio, in piazza Italia, il gazebo di Ultima Legione. Presenti le Forze dell’ordine a presidiare la zona. Subito una nota ufficiale del Comune per stigmatizzare l’iniziativa “di estrema destra”.

Il Comune prende le distanze

“Ultima Legione – puntualizza un comunicato dell’Amministrazione comunale – sta effettuando un’attività di volantinaggio e raccolta firme presentata come iniziava per “maggiori tutele della legalità”. È fondamentale chiarire che questa iniziava non è patrocinata né promossa in alcun modo dal Comune di Olgiate Comasco. L’Amministrazione comunale prende le distanze in modo netto dal contenuto del volantino, non condividendone toni, impostazione né finalità. L’evento non è organizzato dal Comune e non ne rappresenta in alcun modo la posizione”.

Il tema della legalità

“Il Comune ritiene che il riferimento a maggiori tutele delle legalità o a temi quali sovranità e sicu possano prestarsi a sconfinamenti marcati in forme demagogiche e populiste a scopi meramente propagandistici: la legalità è infatti già assicurata dalla legge e dalle Forze dell’ordine. Il Comune ha chiesto alla Questura e alla Prefettura di Como di valutare attentamente i contenuti, i simboli e le modalità comunicative dell’evento per verificarne la conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione e alle norme vigenti, nonché se esistano elementi di rischio per l’ordine pubblico o l’utilizzo di simbologie vietate o riconducibili a ideologie proibite. Il sindaco Simone Moretti si è interfacciato in settimana con il questore di Como, che ha assicurato che è stato previsto un adeguato servizio di vigilanza da parte delle forze dell’ordine preposte. Il Comune di Olgiate Comasco, ritenendo che la legalità sia già pienamente tutelata e garantita dalla legge vigente, ribadisce il proprio costante impegno nel contrastare ogni forma di illegalità, combattere forme di discriminazione, odio e antisemitismo, promuovere una comunità aperta, solidale e democratica, sostenere i valori previsti dalla Carta costituzionale che affonda le sue radici nell’antifascismo. L’Amministrazione, che ha l’orgoglio di avere come cittadina onoraria la senatrice Segre, si augura che in futuro la presenza di simili compagini che così strettamente si richiamano a ideologie del passato non sia autorizzata. Si invita la Cittadinanza a informarsi con senso critico e responsabilità”.