Gel e smalti pericolosi sequestrati

Gel e smalti semipermanenti pericolosi: il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Como ha disposto il sequestro di 170 flaconi di smalti e gel semipermanenti in un centro estetico di Fino Mornasco.

L’operazione della Guardia di Finanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como ha disposto, nell’ambito di un mirato piano di interventi finalizzato a garantire un adeguato presidio in materia di anticontraffazione e “sicurezza prodotti”, l’intensificazione dei controlli relativi alla commercializzazione dei prodotti di uso comune potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei consumatori, all’esito dei quali sono stati sottoposti a sequestro 170 flaconi di smalti e gel semipermanenti contenenti sostanze vietate a norma del Regolamento (CE) n. 1223/2009

(Regolamento cosmetici).

Il sequestro

Più in particolare, a seguito dell’attività di costante monitoraggio delle attività economiche presenti nel proprio territorio di competenza, i Finanzieri del Gruppo Como hanno proceduto al controllo di un centro estetico di Fino Mornasco gestito da un cittadino di origine straniera.

I militari hanno constatato la presenza di smalti e gel semipermanenti, detenuti per l’applicazione ai clienti, contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide” (TPO), sostanza classificata come cancerogena, mutagena e tossica, il cui l’utilizzo è vietato a partire dal 1° settembre 2025.



