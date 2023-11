Generazione Z, il primo appuntamento al Medioevo

"Essere ragazzi Generazione Z" invita a una serie di eventi al centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco.

Una rassegna che mette in primo piano i giovani

La rassegna di appuntamenti, a cura della professoressa Simona Barberio, è organizzata dal circolo culturale Dialogo con i Ragazzi Generazione Z e il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, assessorato alla Cultura, Comune di Valmorea, Biblioteca della legalità di Olgiate Comasco e con la partecipazione di associazione genitori La Lanterna di Olgiate Comasco e scuola di danza Euforia di Olgiate Comasco.

Il primo appuntamento

La rassegna verrà aperta domenica 19 novembre: il primo appuntamento è in programma dalle 18 alle 20.30 con la presentazione del volume "Scarpette rosse: il 25 novembre per dire no alla violenza sulle donne", mostra dei ragazzi Rgz e dibattito sul tema della lotta alla violenza contro le donne. Tutti gli appuntamenti si terranno al centro congressi Medioevo, in via Lucini 2.

Il calendario di eventi

Si proseguirà domenica 3 dicembre, sempre dalle 18 alle 20.30: presentazione del volume "Il bullismo ed il cyberbullismo in fumetti" di Simona Barberio. Inoltre, ancora visibile la mostra dei ragazzi Rgz e intervento e dibattito con esperti sui temi affrontati nel libro. Il 21 gennaio, invece, dalle 18 alle 20.30, presentazione (con relativo dibattito) del volume "Dis-abilità. Esprimersi con l'arte" di Simona Barberio, fruibile anche la mostra dei ragazzi Rgz. Ulteriori tre appuntamenti nei mesi di gennaio (21), febbraio (18) e marzo (17)