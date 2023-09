Genitori "peer" genitori: un incontro per mamme e papà sul mondo della scuola

Interessante serata dedicata ai genitori sul mondo della scuola questa sera, 27 settembre, al Cubo di Albese con Cassano: appuntamento a partire dalle 21, organizzato dai genitori del Consiglio di Istituto del Comprensivo "Don Milani" di Albese e Tavernerio.

La serata nasce dal comitato di genitori del Consiglio, afferenti anche al gruppo "genitori peer" nato grazie a un progetto di Ats Insubria con l'intento di promuovere aiuto, condivisione, collaborazione tra genitori trasmettendo messaggi di salute e benessere.

La prima iniziativa è quella in programma per questa sera: si parlerà di come funziona la mensa, cos'è il Consiglio di istituto, e come ne vengono eletti i rappresentanti: insomma tutto quello che i genitori devono sapere sulla scuola... spiegato dai genitori. L'ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare.