Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Asso ha denunciato tre persone per aver realizzato un deposito non autorizzato di terra e materiale vegetale a seguito della realizzazione di un’attività di gestione illecita di rifiuti.

Gestione illecita dei rifiuti, tre persone denunciate

L’area nella quale è stato accertato l’illecito risulta ubicata all’interno di un’azienda adibita alla produzione di vernici e pigmenti nel Comune di Castelmarte. Il cumulo di materiale depositato illecitamente è stato stimato in circa 486 metri cubi. Sono in corso accertamenti per cercare di risalire alla provenienza del materiale. Trattandosi di materiale di rifiuto non pericoloso la Stazione Carabinieri Forestale di Asso ha proceduto, ai sensi della normativa vigente, a redigere una prescrizione per rimuovere tutto il materiale illecitamente depositato, con l’obbligo di affidarlo ad una ditta autorizzata al trasporto rifiuti in conto terzi per procedere al corretto smaltimento degli stessi.

