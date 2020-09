Gianni Rodari: lettura e laboratorio “su misura” per i bimbi

Gianni Rodari tra lettura e laboratorio pensato per i più piccoli: appuntamento proposto dalla biblioteca comunale di Olgiate Comasco.

Gianni Rodari, iniziativa sabato 26 settembre

“Alice Cascherina” è la lettura teatrale, con Sara Ghioldi, in programma per sabato 26 settembre: prevista anche una dimostrazione di laboratorio e la distribuzione ai partecipanti di un kit per poi realizzare, a casa, il laboratorio. L’invito è per i bimbi dai 3 ai 7 anni. Al momento di effettuare la prenotazione è necessario indicare il turno prescelto: alle 10 il primo, alle 11 il secondo, sempre al centro congressi Medioevo, in via Lucini. Partecipazione massima di 20 bimbi per ognuno dei due turni.

Ancora qualche posto disponibile, ecco come prenotare

Al momento resta qualche posto a disposizione. “Ci sono ancora posti disponibili – spiega la responsabile della biblioteca, Giuliana Casartelli – Si tratta di un’iniziativa che è un’anteprima assoluta. Sara Ghioldi ha pensato la lettura e il laboratorio su Gianni Rodari per i più piccoli e “su misura” per la nostra biblioteca”. Per informazioni e prenotazioni: 031-946388 e olgiatecomasco@ ovestcomobiblioteche.it .