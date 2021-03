L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di ieri, lunedì 8 marzo 2021.

Giardiniere muore mentre taglia la legna

Tutto è successo in largo Friedberg, zona Ghisallo. Sul posto sono intervenuti elisoccorso e ambulanza, da subito le condizioni dell’uomo sono sembrate gravi. L’episodio è avvenuto mentre il 56enne stava tagliando la legna. Purtroppo, nonostante il trasporto all’ospedale, per Corrado Sancassani non c’è stato nulla da fare. Molto conosciuto in paese, faceva parte della famiglia che gestisce l’Emporio.