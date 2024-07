Gigantesco nido di vespe in un pozzetto al cimitero

Una massiccia presenza di vespe, nella zona vecchia del cimitero, è stata segnalata nella mattinata di oggi, martedì 9 luglio, alla Protezione civile di Olgiate Comasco.

Gigantesco nido di vespe in un pozzetto

Una telefonata alle 8.30 ha segnalato alla Protezione civile olgiatese una situazione pericolosa a lato dell'ingresso del cimitero (sul lato di viale Trieste). Vespe in numerosa quantità, localizzate in un pozzetto nella parte vecchia del camposanto. Necessario l'intervento di una squadra di volontari, adeguatamente protetta, per risolvere il problema.

L'intervento dei volontari

Sul posto si sono portati due volontari della Protezione civile. "In un pozzetto abbiamo trovato un grande nido di vespe - spiega Fabrizio Di Stefano, coordinatore della Protezione civile comunale - C'erano parecchie vespe e, malgrado la tuta che lo proteggeva, un volontario ha subito un paio di punture. Siamo riusciti a risolvere la situazione, eliminando il nido".

Area transennata

Per garantire sicurezza, l'area dell'intervento è stata "transennata" con nastro della Polizia locale, per impedire di avvicinarsi. "Anche dopo l'intervento c'erano alcune vespe che ronzavano in giro, per precauzione si è scelto di "transennare" la zona subito dopo l'ingresso, a destra, nella parte vecchia del cimitero - continua il coordinatore - Inoltre, è stato effettuato il controllo di tutti i pozzetti - una cinquantina - facendo il giro completo del cimitero per assicurarci che non vi fossero altri nidi".