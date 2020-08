Gioca 6 euro e ne vince un milione: colpo grosso al “Bar Ok” di Guanzate.

Gioca 6 euro al “Bar Ok”

Un vero e proprio colpo di fortuna, quello avuto giovedì 20 agosto da un ignoto vincitore. Dopo aver giocato, alle 16.38, 6 euro al «Million day», gioco giornaliero di Lottomatica che consiste nell’indovinare cinque numeri estratti dall’1 al 55, si è ritrovato con in tasca 1.005.000 euro. All’estrazione delle 19, infatti, sono usciti l’8, l’11, il 14, il 20 e il 41, proprio i numeri da lui giocati. Una vincita che ha riempito di soddisfazione Barbara Dominioni e Alessandro Bellocco, titolari dell’attività. ” Non sappiamo chi sia il fortunato. Settimana scorsa eravamo aperti solo noi in tutto il paese e non è detto che sia un nostro cliente abituale – dichiara Dominioni – Non lo escludiamo, perché di solito le persone che vengono a giocare qui sono sempre più o meno le stesse. Spero, in ogni caso, sia una persona che ha bisogno di quei soldi”.