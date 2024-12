Gioco d’azzardo illegale, denunciato un 25enne di organi albanesi

La Polizia di Stato, nella serata di venerdì scorso, ha denunciato per esercizio del gioco d’azzardo un 25enne di origini albanesi, residente a Monza.

Il 25enne gestiva un’attività di gioco considerata illecita

L'uomo gestiva un esercizio commerciale nel comune di Cermenate dove al suo interno erano istallati tavoli da gioco e dove l’attività è stata considerata illegale. Un consistente dispositivo della Questura di Como che ha messo in campo personale dell’Ufficio di Gabinetto, della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza e della Squadra Mobile, nella serata di venerdì 29 novembre ha svolto alcuni controlli agli esercizi pubblici che operano nel settore dei videogiochi e delle sale slot, VLT e videopoker. Nel contesto dei controlli, che perlopiù si sono concentrati in provincia, in una sala giochi di Cermenate, appunto, i poliziotti hanno scovato un’attività allestita con tavoli da gioco e fiches a disposizione dei vari clienti, dove, è stato accertato durante il controllo, era presente anche una saletta riservata dove si giocava a poker con puntate libere.

Ritenendo l’attività illegale e riconducibile al gioco d’azzardo, è stato identificato il gestore del locale, l’albanese 25enne di Monza e tutti i clienti presenti intenti a giocare, sequestrando le fiches presenti sui tavoli da gioco. L’uomo, portato in Questura, è stato identificato con precisione e denunciato in stato di libertà per l’esercizio del gioco d’azzardo. Sono al vaglio degli esperti della Divisione di Polizia Amministrativa eventuali altre violazioni avvenute nel locale da parte del gestore, identiche indagini sono in corse invece da parte degli investigatori della Squadra Mobile per quanto riguarda la posizione giuridica dei clienti identificati durante l’operazione di Polizia.