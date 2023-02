Gioia immensa per mamma Sonia tornata a camminare

Gioia immensa per Sonia Varratta, tornata a camminare: una nuova conquista durante il ricovero nella clinica austriaca di Hoczirl, in Austria.

Gioia immensa - Il video dei primi passi

Dallo scorso 7 novembre la 58enne di Olgiate Comasco è ricoverata nella Tirol Kliniken a Hochzirl. La raccolta fondi "Una speranza per mamma Sonia", mobilitando il territorio olgiatese e non solo, ha dato le necessarie garanzie economiche per consentire il ricovero e le cure nella clinica privata. Grazie all'evidenza data dal Giornale di Olgiate e da primacomo.it, il tempestivo impegno della Fondazione Paolo Fagetti, della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco, dell'associazione genitori "La Lanterna", del Consiglio d'istituto e del progetto sportivo e solidale "Un euro al metro" ha raccolto circa 30.000 euro. La scorsa settimana il primo sogno realizzato dopo un anno e due mesi abbondanti nella condizione di tracheostomizzata: finalmente rimossa la cannula della tracheostomizzazione. Sonia può respirare e mangiare autonomamente. Di ieri, invece, l'ulteriore notevole conquista: la prospettiva di tornare a camminare è stata sperimentata, con Sonia accompagnata nei primi importantissimi passi. Una vera e propria camminata salendo anche alcuni gradini.

Ricovero almeno fino all'8 marzo

I medici sono stati chiari. E' fondamentale che mamma Sonia provi a stare più possibile fuori dal letto, perché questo la facilita con la respirazione. Dopo così tanto tempo, non è semplice ma lei si sta impegnando alla grande. Stessa forza di volontà che la contraddistingue nel riprendere confidenza col linguaggio: piano piano, riesce a scandire qualche parola. Accanto a lei ci sono l'amore e la dedizione del marito Guido Villa, del figlio Elia e dei parenti, sempre pronti a fare la spola tra Olgiate Comasco e la clinica a Hochzirl.

Percorso lungo, ma conquiste eccezionali

I passi mossi da Sonia sono l'immagine di ciò che sta affrontando. La fatica, la speranza, la rinascita e la capacità di guardare in prospettiva, accumulando un miglioramento dopo l'altro. "Stiamo ottenendo risultati grandissimi e questo è possibile grazie all’aiuto di tutti voi che ci state aiutando. Sono troppo contento": le parole del marito Guido rendono perfettamente l'idea di come, per ogni passo mosso da Sonia, ci sia una miriade di amici disponibili a sostenerla.