Giorgio torna a casa dopo 55 giorni in ospedale: “Ci sono passato, non giocate con la vita” VIDEO

“Io ci sono passato, so cosa significa avere delle sonde in bocca: non fate gli stupidi, non giocate con la vita, rispettate le regole”. A raccontarlo al Giornale di Olgiate è Giorgio Pini, 63 anni, che martedì 26 maggio è tornato a casa dall’ospedale, abbracciato dai suoi cari. Cinquantacinque giorni dopo il ricovero al Sant’Anna.

Giorgio, torna a casa dopo 55 giorni in ospedale per il coronavirus

“Non è stato facile. Prima il casco per respirare, poi le sonde in gola, il coma. Io ci sono passato e voglio dire una cosa a chi non rispetta le regole: non giocate con la vita, il coronavirus è veramente una malattia pericolosa. Non fate gli stupidi: mi rivolgo soprattutto ai giovani che si assembrano nei locali. E’ vero, c’è libertà di uscire, ma non ammassatevi! Se entraste in un ospedale per vivere ciò che ho vissuto io, capireste quanto è tremendo…”.

