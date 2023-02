Giornata dei calzini spaiati, l'esempio del sindaco Morettti

Giornata dei calzini spaiati: dal sindaco di Olgiate Comasco lo stimolo a prendere posizione per sensibilizzare.

Giornata dei calzini spaiati, una foto per sensibilizzare

Da una decina di anni, il 3 febbraio ricorre la Giornata che veicola valori inclusivi. E il primo cittadino Simone Moretti non ha esitato a dire la sua cogliendo l'occasione per diffondere un messaggio di sensibilizzazione. Una riflessione che Moretti ha voluto mettere in evidenza, postandola sulla propria pagina Facebook, abbinata a una fotografia in cui il sindaco indossa colorati calzini spaiati. "I calzini sono la metafora del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sempre calzini restano! Usiamo questa giornata per sensibilizzare chi ci conosce ad adottare uno sguardo diverso alla diversità", questo il messaggio diffuso dal sindaco di Olgiate Comasco.

Diversità e uguaglianza, concetti sui quali riflettere

"Non ci può essere uguaglianza senza diversità! E allora oggi usiamo calzini spaiati e dimostriamo che diverso è solo diverso ma non meno bello". Così Moretti ha puntualizzato il proprio pensiero, invitando poi a scattare fotografie di calzini spaiati e pubblicarle sulle bacheche social. Una modalità immediata per sensibilizzare, semplice ma profonda nel chiedere rispetto.

Like e condivisione

Tra le prime reazioni alla comunicazione social del sindaco, anche quelle di chi lavora nel mondo della scuola e ha postato a sua volta un'immagine significativa in cui spiccano decine di calzini spaiati. Un'occasione, quindi, per celebrare la Giornata dei calzini spaiati come metafora della bellezza della diversità.