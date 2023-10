Giornata del Donatore di Sangue Avis: Asso ha ospitato la 72^ edizione della manifestazione

Asso ha ospitato domenica 15 ottobre la 72^ Giornata del Donatore di Sangue dell’Avis di Erba, organizzata con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

La cerimonia è stata preceduta da una messa in ricordo dei donatori defunti, tenutasi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Sono state poi distribuite le benemerenze ai Donatori di Sangue alla presenza del presidente dell’Avis di Erba, Andrea Cattaneo, il Sindaco di Asso Tiziano Aceti, le autorità e le associazioni locali che hanno collaborato attivamente con Avis per la riuscita della festa: tra loro anche Croce Rossa, Protezione civile e Pro Asso.

La cerimonia è iniziata con l’importante riconoscimento dell’attività del dottor Giulio Galvani, storico referente dei donatori all’ospedale Fatebenefratelli di Erba, che da quest’anno presterà la sua opera come volontario. Alla conclusione, è seguito il rinfresco in sala consiliare e la festa, nel pomeriggio, è proseguita in oratorio con lo spettacolo teatrale “Un girotondo di storie” a cura dell’attrice e performer Carla Giovannone, che ha coinvolto bambini e famiglie.

Il successo di questa giornata ha coronato un percorso iniziato quest’estate che ha visto il coinvolgimento dell’Avis di Erba nell’oratorio estivo di Asso, oltre che di altri comuni dell’erbese, nell'intento di sensibilizzare i giovani e le famiglie ai valori della solidarietà e dell’impegno verso gli altri.