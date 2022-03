Giornata del verde pulito, Bulgarograsso insegna il buon esempio

Ottimo riscontro

Una sessantina i partecipanti all'iniziativa di oggi, domenica 27 marzo.

Bambini, adulti e amministratori locali danno il loro esempio con la Giornata del verde pulito.

Giornata del verde pulito a Bulgarograsso

Ottimo riscontro oggi, domenica 27 marzo, con la tradizionale giornata dedicata alla pulizia dei boschi e delle aree verdi sul territorio comunale. Alla mattinata erano presenti non soltanto gli amministratori ma anche gli Alpini, la Protezione civile e tante, tantissime famiglie con bambini. In tutto, una sessantina di persone si è rimboccata le maniche per prendersi cura di Bulgaro e dare il buon esempio all'insegna della civiltà. Divisi in piccoli gruppi, i partecipanti hanno battuto i boschi al confine con Guanzate e Appiano Gentile, oltre la zona della collina di Sant'Anna.

Il commento dell'assessore

"Difficile quantificare il materiale raccolto - precisa l'assessore all'Ambiente Cesare Morandi - Abbiamo riempito cinque rimorchi... saranno stati una sessantina. E' stata proprio una bella giornata ed è positivo vedere così tante persone impegnate". Al termine dei lavori l'Amministrazione ha offerto un pranzo in compagnia all'area feste.