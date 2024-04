Giornata del verde pulito, appello a partecipare

Giornata del verde pulito: l’Amministrazione comunale di Lurate Caccivio punta su bambini e ragazzi per la sensibilizzazione ambientale.

Ritorna la Giornata del verde pulito

Il Comune ha deciso di incentivare la partecipazione non soltanto per migliorare il decoro, ma anche per educare al senso civico. L’evento si terrà oggi, sabato 20 aprile con ritrovo alle 8.30 davanti al Municipio. Al termine della mattinata, un pranzo offerto nella sede del "Circolo ricreativo anziani e pensionati". Insomma, sarà un bel momento per stare insieme, andare alla scoperta del territorio e, non da ultimo, fare del bene. "Invitiamo tutti a esserci, grandi e piccoli - specifica Luca Bianchi, assessore al Verde pubblico e Manutenzioni - Ormai è diventato un appuntamento fisso che raccoglie sempre un buon numero di partecipanti". Quest’anno, tra le altre cose, l’Amministrazione comunale ha organizzato una mattinata di pulizia ad hoc che ha coinvolto, venerdì 15 marzo, gli alunni della scuola secondaria di primo grado e una decina di utenti del Cse di Lurate Caccivio.