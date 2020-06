Giornata di festa, al lago seguendo le regole

Distanziamento sociale e mascherine: così si può passeggiare in tranquillità.

Segnaletica potenziata

“Rispetta le distanze, tieni la destra”. Con questo slogan le Amministrazioni comunali dei comuni che gravitano attorno al Segrino e la presidenza del Parco lago invitano i visitatori a rispettare il distanziamento sociale. Tutti in fila, dunque, come fanno papere e oche lungo le rive. Soprattutto nelle giornate di festa come oggi, 2 giugno, in cui numerose sono le persone che cercano relax e svago attorno allo specchio d’acqua.

Divieto di circolazione e sosta sul Monte Cornizzolo

Inoltre, per evitare la grande affluenza di persone e la presenza di veicoli parcheggiati lungo tutta la via Monte Cornizzolo – che originano grande difficoltà alla viabilità – dalle 8 alle 12 di oggi (così come di tutte le domeniche) è vietata la circolazione e la sosta sulla via, a partire dall’intersezione con la via Ghislanzoni. Sono esclusi dall’ordinanza i residenti e i clienti con prenotazione presso i pubblici esercizi ubicati lungo la strada.