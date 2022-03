Giornata internazionale della donna con un approfondimento online

Olgiate Comasco

Sul sito internet del Comune una sequenza di contenuti per conoscere e riflettere in occasione dell'8 marzo.

Giornata Internazionale della donna, l'impegno del Comune di Olgiate Comasco mette in rete un evento virtuale, già on-line sul sito comunale e fruibile fino a venerdì 11 marzo.

Giornata internazionale della donna

Il link per approfondire senso e valenza dell'appuntamento è il seguente: https://comune.olgiate- comasco.co.it/eventi/1284191/ 8-marzo-giornata- internazionale-donna

Cliccandolo, il visitatore viene accolto da un primo messaggio: "Le donne del mondo vogliono e meritano un futuro uguale senza stigma, stereotipi o violenza; un futuro sostenibile, pacifico, con pari diritti e opportunità per tutte le persone".

Storie da conoscere, lotte e conquiste

I contenuti che invitano all'approfondimento e alla riflessione, informando, sono di spessore. "Ti diamo il benvenuto a Equiterra, dove l'uguaglianza di genere è una realtà! In Equiterra, tutte le persone godono degli stessi diritti e opportunità, indipendentemente dal sesso. Donne e ragazze si sentono al sicuro a camminare di notte. Ricevono lo stesso stipendio degli uomini per compiti di uguale valore. Equiterra è solo una parte della nostra immaginazione; tuttavia, possiamo anche trasformarlo in realtà. Ad oggi, nessun paese ha raggiunto la parità di genere. Venticinque anni fa, 193 paesi si sono incontrati alla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne e si sono impegnati ad agire per garantire l'uguaglianza di genere. Hanno firmato la tabella di marcia globale più completa per l'uguaglianza di genere, la Piattaforma d'azione di Pechino. Da allora, ci sono stati molti progressi, ma molte delle promesse devono essere mantenute". Scorrendo i vari link sul sito del Comune di Olgiate Comasco, il lettore ha modo di addentrarsi in temi urgenti come quello della violenza di genere, passando per le lotte e le conquiste che hanno visto spendersi donne che hanno dato un contributo straordinario alla società.