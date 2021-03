Giornata Mondiale della Sindrome di Down: storie dal territorio per il 21 marzo

Il 21 marzo ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, un appuntamento internazionale, sancito ufficialmente anche da una Risoluzione dell’ONU e nato per diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza della sindrome di Down. La scelta del giorno 21 non è casuale: il numero 21 richiama, infatti, la presenza di un cromosoma in più, tipico della sindrome di Down, denominata anche Trisomia 21.

Per questa occasione speciale i nostri settimanali, Giornale di Cantù, di Erba e di Olgiate, hanno dedicato due pagine speciali in cui sono state raccolte tante storie e testimonianze: giovani campioni del territorio, allenatori, educatori, famiglie, associazioni. “Per noi non è assolutamente stata un’esperienza traumatica e Rossella è sempre stata trattata esattamente come i suoi fratelli: se c’è bisogno di uno “shampetto” glielo si fa, se si merita un elogio glielo diciamo” hanno raccontato papà Tiziano e mamma Elisa.

“Aveva sette anni, era in prima elementare, abbiamo deciso di portarla in piscina a Cantù per farle imparare a nuotare. Le ci sono voluti solo quattro giorni. Da non credere, anche l’istruttrice è rimasta a bocca aperta”. A parlare è la mamma di Dadila, pluripremiata campionessa di nuoto di Luisago.

“Allora erano altri tempi e la disabilità era qualcosa di nascosto – ha raccontato Luciana, 79 anni, mamma di Claudio, 51 anni di Lurate Caccivio – Io, personalmente, non avevo mai visto un Down. Quando ho partorito Claudio l’infermiera mi ha detto che c’era la possibilità fosse affetto dalla sindrome di Down, ma la certezza l’ho avuta solo 40 giorni dopo. Certo, ero spiazzata e anche impaurita, ma nonostante le difficoltà lui è stato un bellissimo regalo”.

