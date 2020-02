Giorno del Ricordo: celebrazione ad Alserio stasera, lunedì 10 febbraio 2020.

Giorno del Ricordo, appuntamento ad Alserio

Appuntamento ad Alserio questa sera, lunedì 10 febbraio, per celebrare il Giorno del Ricordo. Lo organizza l’Amministrazione comunale con la biblioteca e si terrà alle 20.30 in sala consiliare. Ci sarà “Riflessioni e testimonianze sulle Foibe” per conservare e ricordare la memoria della tragedia e delle vittime delle Foibe. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.