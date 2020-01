Giorno della Memoria, a Lipomo domani, sabato 1 febbraio 2020, c’è “Il pianista”.

Giorno della Memoria, a Lipomo c’è “Il pianista”

E’ un’iniziativa organizzata dall’associazione Genitori presenti del Comprensivo Como-Lora-Lipomo con la collaborazione delle scuole e il patrocinio del Comune ed è in programma per domani sabato 1 febbraio in sala consiliare a Lipomo. Alle 21 avrà inizio la proiezione del film “Il pianista” di Roman Polansky per celebrare la Giornata della Memoria ricorsa il 27 gennaio.

A Lipomo si era già celebrata la Giornata della Memoria proprio nel giorno in cui cade la ricorrenza, il 27 gennaio: le celebrazioni, che avevano coinvolto gli alunni delle scuole al parchetto “Anna Frank”, avevano riguardato anche l’inaugurazione della panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne.