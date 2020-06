Allarme nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno 2020, per un giovane ciclista che è stato investito a Cantù.

Giovane ciclista investito a Cantù

L’incidente è avvenuto in Largo Adua, intorno alle 17.30. A scontrarsi sono stati una bicicletta, sulla cui sella c’era un 18enne, e un furgocino. Soccorsi allertati in codice rosso con la Cri di Cantù e l’automedica. Sul posto anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Dopo le prime cure, per il giovane si è scongiurato il peggio: non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

