Giovane donna soccorsa per intossicazione etilica - Sirene di notte

Figino Serenza

Intervento notturno della Croce bianca di Mariano Comense e trasporto in ospedale.

Giovane donna soccorsa nella notte a causa di una intossicazione etilica.

Giovane donna soccorsa

Soccorritori allertati poco prima della 1.30, a Figino Serenza: è successo in via Guglielmo Marconi. Risulta coinvolta una 25enne, raggiunta sul posto da un'ambulanza della Croce bianca di Mariano Comense. L'intervento di soccorso è iniziato in codice rosso.

Trasportata in ospedale

La giovane soccorsa è stata poi trasportata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù. Fortunatamente il codice dell'intervento di soccorso è stato ridimensionato da rosso a giallo.