Caos in stazione: giovane ferito, dà in escandescenze e blocca il treno Milano Lecco chiudendosi in bagno. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 settembre 2020 a Calolziocorte dove un ragazzo ha creato non poco scompiglio tanto da rendere necessario l’intervento di Vigili del Fuoco, sanitari e forze dell’ordine. Tutto è accaduto poco prima delle 14. A riportarlo è Primalecco.it.

Caos in stazione: si ferisce, dà in escandescenze e blocca il treno

L’uomo, di origini straniere, si trovava sulla banchina e camminava avanti e indietro agitandosi sotto lo sguardo preoccupato dei pendolari in attesa del treno. Perdeva sangue da una ferita. Così è stata messa in moto la macchina dei soccorsi anche perché il timore era che il giovane, evidentemente sotto choc, potesse scendere sui binari rischiando di essere investito. A Calolziocorte, con il codice rosso di massima gravità sono intervenuti gli uomini della Questura di Lecco, i pompieri, i volontari del Soccorso Calolziese e gli uomini del 118.

Tutti hanno tentato di calmare il giovane che però, non aveva intenzione di farsi soccorrere. Anzi. Dopo essersi spostato a più riprese in diversi luoghi dello scalo ferroviario, si è rifugiato prima nell’ascensore che porta alla banchina e poi, una volta giunto un convoglio della Linea Lecco Milano in transito a Calolzio è salito sul treno e si è chiuso in bagno.

Tutti gli occupanti del treno sono stati fatti scendere, il convoglio è stato bloccato, per consentire le operazioni di soccorso.

