Giovane investita a Solbiate SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Giovane investita a Solbiate

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21, all’altezza di via Roma 19. Una giovane donna di 28 anni è stata investita da un mezzo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi. Fortunatamente le sue ferite non erano gravi. Dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale in codice verde.

Da segnalare poi un malore a Como, in piazza San Rocco e un altro a Rovellasca, in via Monza. In entrambi i casi le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale in codice verde.