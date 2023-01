Giovane investito a Como, è gravissimo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos'è successo nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023 e come si sono mossi i soccorsi in provincia di Como.

Giovane investito a Como, è gravissimo

Grave incidente in via Napoleona, Como. Tutto è successo intorno alle 00.40, quando un giovane di 26 anni è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: due ambulanze, l'automedica ed inizialmente si è alzato in volo anche l'elisoccorso da Como. Il ferito, è stato poi trasportato in codice rosso, con massima gravità, all'ospedale Sant'Anna. Le sue condizioni sono molto gravi. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle Forze dell'ordine intervenute nel luogo del terribile impatto.

Poco prima delle 2, a Erba, in via Alserio, un mezzo è finito contro un ostacolo. Non si segnalano feriti. A Como da segnalare anche un'intossicazione etilica per un 30enne, finito al Sant'Anna in codice verde.