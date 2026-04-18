Giovane investito sui binari del treno: traffico ferroviario in tilt

Il fatto si è verificato attorno alle 5.30

La circolazione della linea ferroviaria tra Como San Giovanni e Carimate è sospesa a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno nei pressi di Cucciago.

L’incidente

La tragedia si è consumata attorno alle 5.30. Le informazioni a disposizione parlano di un giovane di 23 anni, che ha perso la vita travolto da un treno in transito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù supportata dall’automedica. Malgrado l’intervento dei sanitari, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Le modifiche alla circolazione dei treni

I viaggiatori da Como per Milano e viceversa possono prendere i treni della linea Re7 Como Saronno Milano. I viaggiatori da Seregno diretti a Como-Milano, viceversa, possono raggiungere la stazione di Saronno con treni della linea S9, dove poter fare interscambio con la linea Re7. E’ previsto anche un servizio autobus che effettua spola tra le stazioni di Carimate e Como San Giovanni.