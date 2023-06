Lunedì 5 giugno 2023 i militari della Compagnia dei Carabinieri di Cantù intervenivano sul territorio per sventare il tentato suicidio di una giovane mamma.

Giovane mamma tenta il suicidio: intervengono i Carabinieri e sventano il peggio

Nel pomeriggio del 5 giugno, giorno della Festa dell’Arma dei Carabinieri, mentre in tutta Italia si stava festeggiando il 209° anniversario di fondazione della “Benemerita”, la Centrale Operativa

della Compagnia di Cantù, ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di una cittadina, allarmata dalle urla di disperazione provenienti da un appartamento, che si trova nei pressi della sua

abitazione.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile, il vice brigadiere Sauro Colgiago e l'appuntato Sabato Di Vece. Appena entrati nell’appartamento hanno trovato la giovane donna, mamma di due figli e in attesa di un terzo, seduta su una sedia in cucina, con parte del corpo coperto da ferite autolesioniste ed un coltello con il quale voleva tentare il suicidio.

I militari, capendo la drammaticità del momento, hanno instaurato subito un lungo dialogo con la giovane donna, che dapprima rifiutava ogni aiuto dicendo di essere stanca di vivere, raccontando le sue vicissitudini passate ed il suo triste presente.

Al termine del lungo confronto, durato circa mezz'ora, la giovane donna scoppiando in lacrime ha consegnato nelle mani dei militari il coltello, ringraziandoli per il loro operato, definendoli “angeli” che erano riusciti a farla ragionare e permettendo ai sanitari di prestarle le dovute cure mediche.