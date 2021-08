Giovane scout lombardo muore in mare

Shock a Punta Chiappa, nel comune di Camogli, in Liguria: un giovane scout ventenne, proveniente dalla Lombardia, si trovava in vacanza con gli amici nel golfo Paradiso quando ha perso la vita mentre faceva il bagno davanti a Punta Chiappa, in circostanze da chiarire.

Nulla da fare per il giovane scout lombardo

Secondo quanto riportato dai nostri colleghi di PrimailLevante.it sul posto sono giunti sul posto la Guardia costiera, la Guardia di Finanza, la Guardia medica con i Volontari del soccorso di Ruta, Carabinieri e Croce Verde camogliese. È partito inoltre l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco con due sommozzatori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La salma si trova ora all’obitorio di Genova dove si dovranno appurare le cause della morte.