Giovani Cumasch a Erba con il candidato sindaco

Appuntamento elettorale a Erba

La Lega presenta Caprani

Gazebo in piazza Mercato a Erba per la Lega e i Giovani Cumasch in vista delle prossime elezioni comunali di Erba

Il Carroccio presenta il candidato sindaco di centrodestra Mauro Caprani e saluta il sindaco uscente Veronica Airoldi.

<Questa gazebata - dice Matteo Mauri coordinatore di Lega Giovani Cumasch - ha l’obiettivo di informare la cittadinanza sul buon governo dell’Amministrazione comunale di Erba che è stato svolto in questi 5 anni con il Sindaco Airoldi. L’occasione inoltre per far conoscere ai cittadini più giovani le iniziative ed i risultati ottenuti dalla Lega al Governo ed in Regione Lombardia. Informare i giovani infatti deve essere il presupposto per formare dei cittadini consapevoli che partecipino alla vita pubblica o che comunque esercitino il diritto di voto con una piena conoscenza del panorama politico che condiziona, con le sue scelte, inevitabilmente la vita di tutti noi ragazzi e ragazze>.

Presenti, con i candidati della Lista Lega per le prossime amministrative del 12 giugno a sostegno di Mauro Caprani, numerosi ospiti del nostro partito: il coordinatore regionale onorevole Fabrizio Cecchetti, il coordinatore provinciale Laura Santin, l’ onorevole e vicecoordinatore regionale per la Lega Salvini premier Eugenio Zoffili, il sottosegretario di Stato all’Interno onorevole Nicola Molteni, la senatrice Erica Rivolta, il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi ed il sottosegretario regionale Fabrizio Turba.